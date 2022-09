Urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta vai reabrir

O serviço de Urgência Pediátrica e Consulta Externa do Hospital Garcia da Orta (HGO), em Almada, vai voltar a abrir portas esta noite às 0h. Estes serviços estiveram encerrados durante mais de uma semana, após ter sido detetado um caso de covid-19 da nova variante Ómicron.

Num comunicado enviado às redações, o HGO informa também que a Consulta Externa de Pediatria deverá retomar a atividade em pleno "na próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, às 8h00".

Os serviços estavam encerrados desde 30 de novembro, quando a deteção de um caso de covid-19 da nova variante Ómicron obrigou ao isolamento de 97 pessoas, incluindo vários profissionais de saúde.

Esta quinta-feira (9 de dezembro) termina o "período de isolamento profilático de 14 dias determinado pelas Autoridades de Saúde (...) dos 28 profissionais do HGO do Serviço de Pediatria", refere o comunicado. Segundo o hospital, "não se verificaram casos positivos nos profissionais de saúde que tiveram contactos de alto ou de baixo risco".

O caso positivo que levou ao encerramento dos serviços está ligado ao surto no Belenenses SAD: trata-se do diretor clínico do clube. O especialista em medicina geral e familiar ainda fez cinco urgências e um dia de consultas na USF de Almada Seixal. Estava a fazer estágio na pediatria.

Assim que a infeção foi conhecida, os profissionais identificados como contactos de risco foram sujeitos ao teste PCR, não tendo sido registados testes positivos. Foram também identificados 46 utentes, crianças e acompanhantes, considerados contactos de risco em ambulatório. Estes foram seguidos pela autoridade de saúde local.