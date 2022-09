Quase metade das crianças a vacinar já poderá ter tido covid-19

Há 638 mil crianças elegíveis para vacinar entre os 5 e os 11 anos, de acordo com o “Jornal de Notícias”, e cerca de 300 mil já contactaram com o vírus. No entanto, e levando em consideração os benefícios "individuais e de saúde pública” apurados pela Comissão Técnica de Vacinação para a Covid-19 (CTVC), a recomendação da Direção-Geral de Saúde é vacinar todas as crianças.

Até 5 de dezembro, há 69.763 casos registados no grupo 5-11 anos, mas este número “é apenas a ponta do icebergue", realça Manuel Carmo Gomes, da CTVC. Há milhares de crianças que não têm sintomas e não são detetadas: “Na melhor das hipóteses, há 300 mil que já tiveram a infeção".

"Neste momento temos uma média de 450 casos por dia neste grupo etário, só aconteceu em janeiro, e as pessoas devem preocupar-se com isto", sublinha Manuel Carmo Gomes. Para já ainda não se sabe os moldes em que estas crianças vão ser vacinadas. Contudo, "é provável”, de acordo com o primeiro-ministro, que se comece pelos de 11 anos e depois se desça progressivamente até aos cinco. Estima-se que, quando 85% das crianças desta faixa etária estiver vacinara, vai ser possível prevenir 13.520 infeções e 52 internamentos nos próximos quatro meses.