DGS divulga “posição técnica” favorável sobre vacinação anticovid das crianças - mas este ainda não é o prometido “parecer final”

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou esta quinta-feira a sua posição técnica sobre a vacinação contra a covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos. Como já se sabia, a análise de risco-benefício é “favorável” tendo em conta os “dados disponíveis” e, no documento, a DGS refere que será prioritária a vacinação das crianças “com comorbilidades consideradas de risco para covid-19 grave”.

Esta "posição técnica" dos especialistas da DGS não é o "parecer final" que a ministra da Saúde prometeu esta quinta-feira no Parlamento: esse documento vai ser divulgado nos próximos dias, com base nestas indicações dos especialistas, confirmou o Expresso junto de fonte oficial da instituição.

Um dos argumentos usados pela DGS é o aparecimento da variante Ómicron, que está a causar "incerteza" à escala global e pode "originar uma incidência mais elevada nas crianças com 5 a 11 anos do que aquela que foi assumida na análise risco-benefício", adverte a DGS.

Os especialistas da DGS sublinham também que continuam a acompanhar a situação epidemiológica da pandemia e a evidência científica em torno deste tema. Além disso, está também a monitorizar as “recomendações dos Estados Membros da UE sobre a vacinação das crianças com 5 a 11 anos”, que “ainda não são conhecidas”.

A DGS diz que ainda “está a concluir a avaliação sobre o melhor intervalo entre doses a recomendar para estas faixas etárias”. A mesma fonte oficial não precisou se esta indicação vai estar presente no parecer final da autoridade de saúde.

O parecer indica que os treze membros da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 votaram a favor da vacinação universal nesta faixa etária. São eles: Ana Maria Correia, António Sarmento, Diana Costa, João Rocha, Luís Graça, Luisa Rocha, Manuel do Carmo Gomes, Maria de Fátima Ventura, Maria de Lurdes Silva, Marta Valente Pinto, Raquel Guiomar, Teresa Fernandes, e Válter R. Fonseca.

De acordo com a nota de rodapé do documento, 10 membros votaram "a favor da vacinação universal com priorização das crianças com comorbilidades de risco" e três membros votaram "a favor da vacinação universal", sem referência a uma prioridade às crianças mais vulneráveis.

Tal como o Expresso noticiou há duas semanas, o grupo de trabalho encarregado de apoiar a DGS na vacinação contra a covid-19 dos menores de idade preferiam limitar a inoculação aos casos de risco acrescido. “Poderá ser prudente aguardar por mais evidência científica antes de ser tomada uma decisão final de vacinação universal deste grupo etário [entre os 5 e os 11 anos]. No entanto, (...) considerações detalhadas sobre impactos educacionais, sociais e económicos mais amplos deverão ser procurados junto de outros peritos”, dizem os pediatras.

Apesar de a ministra da Saúde ter esta quinta-feira referido que os documentos "instrutórios" que vão dar origem ao parecer final não irão ser divulgados, uma nota de rodapé nesta posição técnica indica que o texto elaborado pelo grupo de especialistas em Pediatria e Saúde infantil vai ser incluído "como anexo".