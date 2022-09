“A organização está de parabéns”: dois dias depois do caos, passageiros vindos de Maputo chegam a Lisboa sem queixas e sem casos de covid-19

São 19h e os ecrãs indicam que o voo de repatriamento da TAP vindo de Moçambique já aterrou em solo português: estava previsto chegar por volta das 18h, aterrou por volta das 18h30. São 272 passageiros no total, a esmagadora maioria portugueses e moçambicanos. “Às 18h51 [as pessoas] começaram a sair pela porta de embarque”, explicou Bruno Borges, coordenador do INEM, a entidade responsável por efetuar os testes contra a covid-19.

