Covid-19: mais novos saíram prejudicados com o ensino à distância

O Conselho Nacional de Educação (CNE) avaliou, a pedido do Parlamento, os efeitos da pandemia na educação e concluiu que perto de “23% dos alunos poderão não ter participado com a devida regularidade nas tarefas escolares durante o ensino à distância, no primeiro confinamento”. No entanto, de acordo com o jornal “Público”, as dificuldades não foram sentidas da mesma forma, refletindo as já existentes desigualdades entre os contextos socioeconómicos das escolas e entre regiões. Já os mais novos demonstraram que “foi mais difícil aprender à distância do que presencialmente”.

“Mais de três quartos dos alunos participaram regularmente nas tarefas escolares”, mas “2% dos alunos não participaram em qualquer atividade escolar durante o primeiro período de encerramento”. Contudo, a situação é pior se considerarmos as escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), situadas em zonas de maior carência: a percentagem de alunos que não participou em qualquer atividade escolar sobe para mais de 5%.

Segundo o inquérito da CNE, “70% dos professores notaram o aumento das dificuldades de aprendizagem, sobretudo os do 1.º ciclo do ensino básico (76%)”. Quando ao ensino superior, a adaptação foi "muito positiva".

Ensino Superior considera que pandemia foi um catalisador de inovação do sistema de ensino

"Os líderes institucionais (...) são unânimes em afirmar que o ensino superior respondeu aos desafios da pandemia de uma forma muito positiva em todos os domínios do seu funcionamento", relata o órgão consultivo do Ministério da Educação.

O estudo sugere, ainda, que as universidades não voltarão a ser iguais. "A perceção generalizada no sistema é a de que não se irá voltar ao momento pré-pandémico, uma vez que foi posta em marcha uma reforma que se traduziu num salto qualitativo muito significativo", lê-se no relatório divulgado na terça-feira.

A avaliação é de tal forma favorável que, segundo o CNE, as instituições veem essa experiência recente como um catalisador de inovação do sistema de ensino superior que não voltará a ser o mesmo. A viragem é igualmente defendida pelo CNE, que defende que as instituições "podem e devem tirar partido da aceleração digital, melhorando as metodologias de ensino e de avaliação, dando mais ênfase às aulas de debate, utilizando as aulas à distância como base para a realização de trabalhos de pesquisa, os quais deverão complementar os exames finais".

Segundo o CNE, a mudança de paradigma para um modelo de ensino mais híbrido parece ser também do agrado dos próprios estudantes.

Ainda no âmbito do ensino e aprendizagem, os resultados do estudo apontam que, no entender das instituições, deve haver também uma aposta na flexibilização dos currículos "para que os estudantes possam adaptar o seu currículo àquilo que consideram pertinente para a sua vida futura, o que estimulará, também, a sua motivação e interesse".

Por outro lado, o CNE sublinha que, apesar desta dimensão mais positiva, a pandemia expôs também fragilidades do ensino superior que devem ser agora acauteladas.

Em concreto, é apontada a necessidade de um investimento substancial na ação social que, apesar de ter conseguido dar resposta nos últimos dois anos, deve ser reforçada atendendo à previsão de que as dificuldades dos estudantes e das famílias persistam e possam mesmo ser agravadas.

Ao longo deste período, a pandemia não afetou de igual modo os universitários e, segundo o relatório, alguns grupos reportaram dificuldades acrescidas, designadamente os estudantes internacionais e em programas de mobilidade, por terem menos apoio através de redes complementares.

Por outro lado, os estudantes bolseiros foram os menos afetados pela pandemia "devido à sua identificação no sistema e à existência de mecanismos de apoio previamente consolidados".

Numa avaliação global, o CNE reitera que o ensino superior conseguiu manter o seu funcionamento com bastante eficácia, algo que só foi possível "devido à capacidade de adaptação, à dedicação e à resistência das instituições do ensino superior e dos diferentes grupos".