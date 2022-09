Covid-19: instituto norte-americano prevê mais de 4500 mortes durante o inverno

O Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME), da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, prevê que a pandemia provoque, em Portugal, mais de 4600 mortes durante o inverno. O cenário proposto pelo IHME aponta para um período de pressão moderada e elevada no sistema de saúde português entre janeiro e fevereiro. De acordo com o jornal o “Inevitável”, já a equipa do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge tinha projetado, na reunião do Infarmed, cenário semelhante.

Caso Portugal registe as 4600 mortes por covid, em fevereiro de 2022 terão morrido cerca de 23 mil pessoas devido à doença. O cenário mais provável aponta para o pico de mortalidade no início de fevereiro, com 70 óbitos diários. No pior cenário da projeção, caso não se verifique um aperto de restrições e se houver um agravamento maior do que aquele que se tem registado, o país pode vir a atingir as 29 mil mortes.

Quanto aos internamentos, podem vir a ser necessárias 4500 camas nos hospitais alocadas à covid-19. No entanto, a pressão que pode vir a ser sentida nos cuidados intensivos é muito inferior à registada há um ano. No pico da pandemia, em janeiro, as unidades de cuidados intensivos poderão registar 260 internamentos.