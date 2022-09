B.1.1.529: Reino Unido suspende voos de seis países devido a nova variante “que é a pior que vimos até agora”

O Reino Unido acabou de decretar novas restrições às viagens que resultaram na suspensão temporária de voos oriundos de seis países africanos, incluindo a África do Sul, onde foi detetada uma variante de covid que, segundo especialistas britânicos, "é a pior" que viram "até agora", avança a Sky News.

Às 12 horas desta sexta-feira ficam suspensos no Reino Unido os voos destas seis nações: África do Sul, Namíbia, Lesoto, Botswana, Eswatini e Zimbábue. Os passageiros recém-chegados a solo britânico vindos destes países vão ser obrigados a cumprir quarentena em hotéis. Os viajantes que tenham vindo de um desses países nos últimos 10 dias estão agora a ser solicitados pelas autoridades no Reino Unido para fazer um teste de despiste.

Na origem da decisão do Governo britânico está a variante de covid B.1.1.529 identificada nestes países africanos, que tem 30 mutações diferentes, duas vezes mais do que a variante Delta. Também é considerada resistente a vacinas ou à imunidade gerada por anteriores infeções.

Estas mutações foram descritas como "realmente terríveis" por Tom Peacock, virologista do Imperial College London, apesar do número de contágios ainda ser baixo e de nenhum caso desta variante ter sido identificado até à data no Reino Unido.