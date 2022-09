Cinco anúncios que vão mudar a vacinação em Portugal: isto é o que tem de saber

1. 2,5 milhões de pessoas vão receber 3.ª dose até janeiro

É preciso dar a terceira dose da vacina a 2.500.000 portugueses até janeiro. É esse o novo objetivo, adiantou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde esta quarta-feira. Lacerda Sales aproveitou para dizer que o plano de vacinação está a ser “revisto” para que todos os novos elegíveis seja integrados.

O universo da dose de reforço começou por ser de 1,5 milhões de portugueses, mas entretanto foi alargado. Agora estão também incluídas as pessoas que receberam a vacina única da Janssen e as pessoas abrangidas pela redução do intervalo entre a segunda e a terceira dose (passou de seis para cinco meses).

2. Centros de vacinação vão reabrir

Precisamente para acelerar a administração das doses de reforço à população, vão ser reabertos os centros de vacinação necessários. A reativação vai ser feita com a colaboração das autarquias e “de acordo com as necessidades”, soube-se na conferência de imprensa desta quarta-feira em que o Governo e a Direção-Geral da Saúde apresentaram as mudanças.

3. Decisão de vacinar crianças é tomada depois da EMA

Aqui, a DGS vai “seguir a lógica habitual”. A decisão de vacinar as crianças entre os cinco e os 11 anos vai ser tomada depois de a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitir um parecer - que a diretora-geral da Saúde espera que seja positivo. Graça Freitas “ficaria muito satisfeita se pudesse anunciar a vacinação para as crianças” desta faixa etária, disse na conferência.

tiago petinga

Espera-se que a EMA se pronuncie esta quinta-feira e, depois disso, cabe à comissão técnica da DGS tomar a decisão final. “Sou fortemente a favor da vacinação. Dito isto, para ser fortemente a favor e para a poder recomendar à população, tenho de ter total confiança e por isso é que tenho uma comissão técnica de vacinação contra a Covid, constituída pelos melhores especialistas no país, que me aconselha”, afirmou Graça Freitas.

4. Casa aberta para maiores de 50 em quatro dias de dezembro

A modalidade casa aberta (que não requer agendamento) vai estar disponível para as pessoas com mais de 50 anos que receberem a dose de reforço da Janssen. Esta casa aberta vai funcionar em quatro datas no próximo mês: 5, 8, 12 e 19 de dezembro. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde. “Estão elegíveis para esta dose de reforço cerca de 250 mil pessoas”, as restantes “serão progressivamente agendados, por faixa etária, até janeiro”, revelou ainda Lacerda Sales.

5. Haverá mais “recursos humanos” para reforçar vacinação

“Nenhum dos recursos humanos no anterior processo de vacinação foi dispensado”, assegurou o secretário de Estado, mas para reforçar a vacinação nos centros vão ser contratados todos os profissionais necessários.

“Vão ser dadas indicações, através de norma, para que se possam contratar todos os recursos humanos, quer médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais, os que são necessários nos centros de vacinação”, disse, acrescentado por último que “as equipas serão reforçadas de acordo com as necessidades”.