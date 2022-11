Testou negativo à covid-19 apesar de ter sido exposto ao coronavírus? Poderá ter "memória imunológica"

Um novo estudo desenvolvido no Reino Unido poderá ter revelado porque é que algumas pessoas estão a testar negativo à covid-19 apesar de terem sido expostas ao vírus.

A investigação que monitorizou profissionais de saúde durante a primeira vaga em Londres concluiu que algumas pessoas têm uma "infeção abortiva". Nestes casos, o vírus entra no organismo, mas é expulso pelas células T numa fase inicial da infeção, levando a um resultado negativo no PCR e nos testes de anticorpos.

"Todos conhecemos alguém que foi exposto mas não sucumbiu à infeção. O que não sabíamos era se estes indivíduos tinham realmente conseguido evitar o vírus ou se o tinham expulso naturalmente antes de ser detetado nos testes de rotina", explica Leo Swadling, imonulogista e um dos autores principais ao "The Guardian".

Apesar da elevada exposição, 58 dos participantes do estudo (cerca de 15%) nunca testaram positivo para o vírus. No entanto, as amostras de sangue revelaram uma concentração superior das células T presentes no sangue, comparativamente com as análises realizadas antes do surto e com pessoas que não tinham sido expostas ao vírus.

Os cientistas acreditam que esta descoberta pode abrir caminho à criação de novas vacinas focadas nestas células que poderão criar uma imunidade mais duradoura, ao longo de anos em vez de meses como no caso dos anticorpos.

O estudo sugere ainda que algumas destas pessoas já tinham uma memória imunológica destas células, adquirida através da exposição anterior a outros vírus - nomeadamente à gripe sazonal -, e que as protege da covid-19.