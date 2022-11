Covid-19. Israel vai fazer o primeiro simulacro para testar a preparação do país face a nova e mais letal variante

Israel vai realizar esta quinta-feira o primeiro simulacro a nível mundial face à covid-19. Seguindo o formato dos jogos de guerra, o país irá testar o nível de preparação do governo e instituições públicas para lidar com um surto de uma nova variante mais letal do SARS-COV-2, o vírus causador da covid-19.

Num comunicado de imprensa, o governo afirma que uma variante com estas caraterísticas não foi para já detetada no país, mas sublinha que a luta contra o coronavírus continua. "Estamos a continuar a realizar exercícios e a desafiar-nos. Devemos continuar a monitorizar de perto a situação e a preparar qualquer cenário", cita o The Guardian.

O exercício irá cobrir medidas que vão desde restrições aos ajuntamentos e circulação, aplicação de apoios económicos e informação do público, nomeadamente para responder ao "discurso da internet".

Israel registou 475 novos casos de covid-19 esta quarta-feira. Quatro em cada dez pessoas estão vacinadas e o governo deverá decidir esta semana se vai avançar com a vacinação dos menores de 11 anos.