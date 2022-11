Covid-19. 5.ª vaga já pode ter começado, mas especialistas não esperam “pressão hospitalar” acrescida este inverno

O ressurgimento “apreciável” da covid-19 em Portugal, de acordo sobretudo com os dados do início de novembro, torna “provável que estejamos a assistir ao início da 5.ª vaga” da pandemia, alerta o estudo “Covid-19 em Portugal: situação atual e perspetivas para o futuro”, dos professores Manuel Carmo Gomes e Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).

No trabalho, os autores recordam que “nos últimos dias, o valor médio do R(t) tem-se situado acima de 1,1”. A manter-se assim, “o número de novos casos deverá duplicar a cada 30 dias aproximadamente, o que significa que poderemos chegar aos 2000 casos diários na primeira metade de dezembro”, pode ler-se, ainda que os dois especialistas digam não esperar que a covid-19, “só por si, venha a causar uma pressão sobre o sistema hospitalar equiparável ao período pré-vacinação”.

O cenário que antecipam é o de que neste outono e inverno “continuemos a ter uma incidência diária de várias centenas de casos e um pequeno número de óbitos”, devendo o reforço vacinal dos mais idosos – programado para as próximas semanas – permitir que este grupo atravesse o inverno com “baixa probabilidade de contrair doença grave”. “Se suficientemente rápido”, afirmam, o reforço da vacina “deverá compensar o decaimento da proteção que tinham obtido por vacinação no início do ano”.

Gomes e Carlos Antunes sublinham que a vacinação reduziu substancialmente o impacto hospitalar da pandemia. “Estima-se que na 4.ª onda (julho/2021) em Portugal, houve apenas 1/3 das hospitalizações que teriam ocorrido caso não houvesse vacinação”, refere o estudo, embora “a possibilidade de os vacinados contraírem infeção”, como se tem verificado, sugira que “qualquer país terá grande dificuldade em interromper totalmente a circulação do vírus, mesmo com coberturas vacinais muito elevadas”.

O SARS-CoV-2 “provavelmente persistirá entre nós nos próximos anos”, afirmam os professores da FCUL, lembrando que “só a combinação de elevada cobertura vacinal com a manutenção de medidas não farmacológicas, destacando-se o uso de máscaras e o arejamento de espaços fechados, pode retardar significativamente a propagação” do vírus.

Idosos continuam a ser “os mais suscetíveis”

Quanto à caracterização dos casos mais recentes, nas últimas semanas as idades onde o risco de infeção tem sido mais elevado situam-se entre os 18 e os 25 anos, seguidos das crianças com menos de dez anos e dos jovens adultos entre 25 e 40 anos, com a maioria dos novos casos de infeção, desde o princípio de outubro, a ocorrer “em pessoas já completamente vacinadas”. As vacinas mantêm-se “altamente protetoras contra doença grave”, sublinham os autores do estudo, “mas a sua efetividade contra infeção pela variante Delta do vírus (incluindo assintomática ou com sintomas leves) é inferior a 80% e decai com o passar do tempo”.

Sem novidade, os mais idosos continuam a ser “os mais suscetíveis a doença grave, justificando hospitalizações e, eventualmente, óbitos”. “Ao longo de outubro, os maiores de 70 anos representaram cerca de 70% dos internados em enfermaria Covid-19 e cerca de 91% dos óbitos, ainda que apenas 15% das infeções ocorridas.

Os especialistas associam as infeções em indivíduos vacinados ao decaimento da concentração de anticorpos em circulação no sangue, processo que “é ainda quantitativamente mal compreendido”. Sabe-se que “é maior nos idosos e menor para pessoas que tenham tido infeção antes da vacinação”.

Outro dado: “os vacinados que foram posteriormente infetados, apresentam cargas virais no trato respiratório superior equiparáveis aos infetados que não estavam vacinados, independentemente de apresentarem ou não sintomas de Covid-19, sugerindo que são também transmissores da infeção”.

Mas há, pelo menos, duas boas notícias. Por um lado, “o declínio da carga viral após infeção nos indivíduos vacinados, aparenta ser mais rápida do que nos infetados não vacinados, conferindo aos primeiros menor oportunidade para transmitir o vírus”. Por outro, está confirmado que “tanto a infeção causada pelo vírus como a vacinação, induzem memória imunológica duradoura, a chamada imunidade celular”.

As recomendações

Em função do cenário traçado, o estudo deixa duas recomendações para que o SARS-CoV-2 “não interfira com a normalização da nossa vida ao longo dos próximos meses”.

“Deve ser assegurada a manutenção de elevado grau de proteção imunológica da população portuguesa”, se assim se justificar, “administrando reforços vacinais em grupos identificados como tendo maior risco de infeção e de transmissão do vírus, e não apenas aos de maior risco para doença grave”, e devem manter-se as medidas de proteção não farmacológicas “que dificultam a transmissão do vírus, retardam a sua propagação e evitam uma subida demasiado rápida da incidência”.