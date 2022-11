Alemanha enfrenta “pandemia de não vacinados”

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, alertou que "a pandemia está longe de acabar" e que a Alemanha enfrenta atualmente "uma pandemia de não vacinados". "Haveria menos doentes com covid em cuidados intensivos se mais pessoas se deixassem vacinar."

Diversas clínicas alemãs alertaram na semana passada para o aumento de internamentos devido à covid-19 e esta quarta-feira o país reportou 2200 doentes em cuidados intensivos, o número mais alto desde o início de junho, segundo o Guardian.

A Alemanha registou 666 mortes por covid nos últimos sete dias, um número superior ao mesmo período do ano passado - em que nem sequer tinha começado a campanha de vacinação.

O presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, descreveu este recente aumento de infeções como "assustador" e advertiu que "a quarta vaga está a desenvolver-se exatamente da forma que temíamos porque poucas pessoas receberam a vacina".

A taxa de população alemã totalmente vacinada contra a covid-19 cifrou-se em 66% no final de outubro, bastante abaixo de Portugal ou de outros países europeus como Espanha, Itália, França ou Reino Unido.

Os inquéritos entretanto realizados apontam como sendo improvável que os que não foram vacinados na Alemanha venham a mudar de ideias e várias personalidades no país têm feito saber que se recusam a tomar a vacina, como é o caso do jogador de futebol do Bayern de Munique Joshua Kimmich.

A Alemanha não tornou a vacinação obrigatória para profissionais de saúde que trabalham em lares de idosos e esta quarta-feira o ministro da saúde confirmou que não havia planos futuros neste sentido.

No sistema federalizado da Alemanha, as autoridades de saúde em cada um dos 16 estados são responsáveis ​​por estabelecer a infraestrutura que permita a administração de vacinas em massa e muitos dos centros de imunização montados no início do ano permanecem em espera desde há meses por precisarem de profissionais, lembra ainda o Guardian.

A Alemanha estuda agora uma terceira dose de reforço para pessoas que já tomaram as duas doses completas e, segundo Leif Erik Sander, médico do departamento de doenças infecciosas e medicina respiratória do Hospital Charité de Berlim, cerca de 30 milhões de pessoas estavam nestas condições - isto numa fase em que o país só está a vacinar a um ritmo de 150 mil por dia. "É fácil calcular que, a essa taxa, não seríamos capazes de imunizar esses grupos a tempo para este inverno", concluiu.