Covid-19: nove mortes, 450 infetados e 345 recuperados em Portugal nas últimas 24 horas

O boletim da DGS assinala, esta terça-feira, nove mortes, 450 casos e 345 recuperações em Portugal nas últimas 24 horas.

O número de infetados é inferior ao da véspera (491), num dia em que, devido ao feriado de 1 de novembro, se parece prolongar o efeito relativo ao fim de semana, quando se realizam menos testes - e há por isso menos infeções detetadas nos dias seguintes.

Já as mortes atingem o valor mais alto dos últimos 16 dias, bem acima da média diária dos últimos 30 dias (5,9 óbitos).

Os internamentos sobem pela oitava vez nos últimos nove dias. Há mais 12 pessoas nos hospitais do país, num total de 372 - é o valor mais alto em mais de um mês, desde que a 29 de setembro se registavam 386 hospitalizados. No entanto, nas unidades de cuidados intensivos está menos um doente — o total de internados em UCI é de 59.

A última atualização da matriz de risco, na segunda-feira, dava conta de uma descida no R(t), ou índice de transmissibilidade, para 1,05 na globalidade do território nacional e no continente — o valor anterior, de sexta-feira, era de 1,08. A incidência da covid-19 aumentou para 101,5 casos por 100 mil habitantes no território nacional e 101,9 no continente (era anteriormente de 97,4 e 97,6, respetivamente).

Estes são os números gerais da pandemia desde que o primeiro caso de covid-19 foi diagnosticado em Portugal, em março do ano passado: 1.091.592 infeções, 18.171 óbitos e 1.041.385 doentes recuperados. Há esta terça-feira 22.457 contactos em vigilância (mais 450 do que na véspera).

Lisboa com maioria das mortes, todas de pessoas com 80 ou mais anos

Com 146 novas infeções nas últimas 24 horas, Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região de Portugal com o maior aumento absoluto de casos, uma tendência que se verifica desde o dia 10 de outubro.

Depois da região de Lisboa, segue-se, a curta distância, o Norte, com 136 infetados no último dia, o Centro, com 83, a Madeira, com 36, o Alentejo, com 21, o Algarve, com 19, e, finalmente, os Açores, com nove.

No que toca a mortes, a região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza dois terços do total nacional (seis). Oficializaram-se ainda duas mortes no Centro e uma no Norte. Todos os óbitos foram no grupo etário acima dos 80 anos.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, o retrato do país é o seguinte: