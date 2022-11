EUA aprovam doses de reforço da Moderna e da Johnson & Johnson. Vacinas podem ser combinadas

O regulador norte-americano autorizou esta quarta-feira as doses de reforço das vacinas contra a covid-19 da Moderna e da Johnson & Johnson, permitindo que o esquema de inoculação completo combine qualquer das vacinas aprovadas. Na prática, a decisão da Food and Drug Administration (FDA) significa que a dose de reforço a administrar não tem de ser da mesma ‘marca’ inicialmente recebida.

Segundo o “Washington Post”, no caso da Johnson & Johnson o reforço destina-se a quem tenha 18 anos ou idade superior, devendo a dose da Moderna ser administrada a pessoas com 65 ou mais anos e aos adultos com doenças graves ou expostos ao risco, por motivos laborais.

Atendendo à possibilidade de se combinarem as vacinas, as regras ditam então que quem recebeu a vacina da Johnson & Johnson pode receber a dose de reforço da Moderna ou da Pfizer, desde que tenha mais de 18 anos. No caso de alguém vacinado inicialmente com a vacina da Moderna, o reforço pode ser feito com o fármaco da Johnson & Johnson ou da Pfizer, caso a pessoa tenha mais de 65 anos ou pertença a um grupo de risco.

O jornal avança que a campanha para reforçar a proteção contra a covid-19 deve arrancar no final desta semana, esperando-se que a decisão agora tomada pela FDA venha facilitar a logística para a nova ronda de vacinações.

Entretanto, quase 11 milhões de pessoas receberam já nos Estados Unidos uma dose adicional da vacina por serem doentes imunocomprometidos.