Covid-19: provedor da Misericórdia de Vouzela preocupado com utentes que só vão levar a segunda dose no final do ano

Os lares que tiveram idosos infetados com covid-19 apresentam um ritmo diferente de vacinação. Enquanto as estruturas residenciais para idosos começaram a administrar a terceira dose, os idosos que estiveram infetados têm de esperar 180 dias para receber a 2.ª dose - uma vez que a Direção-Geral da Saúde recomenda que quem esteve infetado só tome uma dose da vacina. É o que acontece na Misericórdia de Vouzela. O provedor desta Santa Casa, Luís Alcides, está, segundo o “Diário de Notícias”, preocupado com o “risco” que os utentes correm à espera da vacina.

“Não faz sentido esperarmos 180 dias pela segunda dose, isto é um risco. O primeiro foi terem levado só uma dose de vacina, tomando por pressuposto que os que estiveram positivos adquiriram imunidade. Não tenho dados científicos para saber se estavam imunes”, diz Luís Alcides. O provedor acrescenta que o segundo risco é administrar “a segunda dose só seis meses depois”.

Já o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, não partilha as mesmas preocupações. As decisões são tomadas por quem tem “responsabilidade científica”. “O que é importante é o Estado avançar com a vacinação e as pessoas e as organizações estarem disponíveis.”