Covid-19: R(t) acima de 1 e incidência estável, em dia com três mortes, 291 infetados e quase 400 recuperados em Portugal

O boletim da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira revela a existência de 291 infetados, três mortes e 392 recuperados em Portugal nas últimas 24 horas. Há atualmente menos 104 casos ativos de covid-19 no país, o que faz recuar o total para 30.205.

Este é o número de infeções mais baixo desde há duas semanas (no dia 4 outubro foram reportados 193 novos casos). Também o número de mortes é o menor registado desde 28 de setembro.

Os internamentos, por sua vez, subiram pelo segundo dia consecutivo: há agora 312 doentes com covid-19 nos hospitais do país, mais 17 do que na véspera. Há esta segunda-feira mais um doente nas unidades de cuidados intensivos: 62 camas continuam ocupadas.

A atualização da matriz de risco dá conta de que o R(t), ou índice de transmissibilidade, subiu para 1,01 na globalidade do território nacional e 1,02 no continente - na última atualização, na sexta-feira, o R(t) era de 1 em ambos os casos. A incidência da covid-19 está estável: é agora de 84,3 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 84,7 no continente (números quase idênticos aos de sexta-feira, de 84,2 e 84,4, respetivamente.

Quanto aos números gerais da pandemia desde março de 2020, o panorama em Portugal é este: 1.080.097 infetados, 18.100 óbitos e 1.031.792 recuperados. As autoridades de saúde mantêm 21.174 contactos em vigilância, menos 222 do que na véspera.

LVT com 35% dos novos casos, Norte com a totalidade das mortes do dia

Os óbitos reportados esta segunda-feira foram todos registados no Norte, vitimando três pessoas com 80 ou mais anos. A região soma também 93 novos casos de covid-19.

Relativamente às infeções, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser, pelo nono dia consecutivo, a região nacional mais afetada: as autoridades de saúde locais identificaram mais 102 casos, o que equivale a 35,05% do total diário.

Seguem-se o Centro, com mais 31 infetados, o Alentejo e os Açores (ambos com 22), o Algarve com 16 e a Madeira com cinco.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população idosa, o retrato do país é este: