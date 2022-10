Covid-19. Confirmados 465 novos casos e nove óbitos nas últimas 24 horas

De acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, há 465 novos casos de infeção por covid-19 e mais 258 pessoas recuperaram da infeção nas últimas 24 horas. Foram registados mais nove óbitos face aos números divulgados no dia anterior.

O número de casos ativos é de 30.309, mais 198 do que na véspera, e aumentou também o número de pessoas internadas: são 295 neste momento, mais dez do que na véspera. Internadas em unidades de cuidados intensivos, estão 61 pessoas, mais duas do que no dia anterior.

O número de novos óbitos está abaixo do divulgado na véspera (quando foram registadas mais dez mortes), mas também são muito menos as pessoas recuperadas. Na véspera, tinham sido 703.

A atualização da matriz de risco dá conta de que o R(t), ou índice de transmissibilidade, mantém-se no valor registado na véspera, ou seja, em 1, na globalidade do território nacional e no continente. O que também se mantém, face ao dia anterior, é a incidência da covid-19: 84,2 casos por 100 mil habitantes no território nacional e 84,4 no continente.

Dos nove óbitos assinalados no boletim (na véspera, foram dez), três foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo, um no Centro, um no Norte e um no Algarve. Nos Açores e na Madeira não há registo de mortes.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser, pelo sétimo dia consecutivo, a região nacional com mais novos casos de covid-19: 166. Seguem-se o Norte, com mais 114 infectados, o Centro, com 94, o Algarve, com 41, o Alentejo, com 26, os Açores, com 17, e a Madeira, com sete.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 1.079.806 infetados, 18.097 mortes e 1.031.400 recuperados. Há atualmente 21.396 em vigilância, menos 234 do que na véspera.