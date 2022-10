Covid-19. Mais de 40 mil pessoas protestaram contra passe sanitário em França

O Ministério do Interior francês diz que já mais de 40 mil pessoas se manifestaram contra o passaporte sanitário, tendo sido registadas 171 ações de protesto em todo o país pelo 14.º sábado consecutivo de mobilização.

No sábado passado, foram cerca de 45 mil os manifestantes em todo o país, segundo as autoridades francesas, e mais de 67 mil, segundo o movimento Le Nombre Jaune, que posteriormente divulgou a sua própria contagem. A adesão a essas manifestações tem vindo a diminuir há várias semanas, dizem as autoridades francesas.

Em 25 de setembro, 60.000 pessoas protestaram contra o passaporte sanitário imposto pelo Governo francês para conter a pandemia de covid-19, segundo relatório das autoridades. Em Paris, apenas 5.000 pessoas protestaram este sábado, em quatro manifestações diferentes, de acordo com o Governo francês.

Em Lyon, uma manifestação reuniu cerca de 400 pessoas, segundo a autarquia e cinco pessoas foram detidas em outros protestos em França, incluindo três em Paris.

O projeto de lei que prorroga até 31 de julho a possível utilização do passaporte sanitário foi aprovado na quarta-feira em Conselho de Ministros. O passaporte sanitário será "retirado logo que possível", disse o porta-voz do Governo, Gabriel Attal, no final do Conselho de Ministros.

O passaporte sanitário passou a ser obrigatório em França, em 21 de julho, em locais que acolham mais de 50 pessoas, antes de ser aplicado a hospitais, bares e restaurantes, tendo sido depois estendido, em 30 de agosto, aos 1,8 milhão de funcionários em contacto com público e, no final de setembro, para jovens de 12 a 17 anos.