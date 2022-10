Covid-19. Madeira regista oito novos casos nas últimas 24 horas e tem 74 ativos

A Madeira registou oito novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e cinco recuperações nas últimas 24 horas, contabilizando agora 74 casos ativos, indicou este sábado a Direção Regional da Saúde (DRS).

Os oito novos casos são de transmissão local, informa o boletim epidemiológico, acrescentando que há hoje mais cinco doentes recuperados. Atualmente, a Madeira tem 74 casos de covid-19 ativos, dos quais 14 são importados e 60 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, sete pessoas estão hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nenhuma delas em cuidados intensivos, e 11 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo os restantes em alojamento próprio, refere a DRS.

"No total, há 26 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem", acrescenta.

Estão também a ser acompanhados 247 contactos de casos positivos pelas autoridades de saúde da região e 37.751 viajantes com recurso à aplicação "Madeira Safe".

A Madeira regista desde o início da pandemia 11.872 casos confirmados de covid-19 e 11.722 recuperações.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS atribuem hoje 11 novos casos de covid-19 e uma morte à Madeira, que, nestas contas, totaliza 12.442 infeções e 73 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.