Vacinação contra a covid-19 e gripe vai decorrer em simultâneo e arranca já na segunda-feira

A vacina contra a covid-19 e a vacina da gripe vão ser dadas em simultâneo já a partir da próxima semana, avançou a Direção-Geral da Saúde esta sexta-feira. Vai abranger cerca de dois milhões de pessoas com 65 ou mais anos.

“A vacinação contra a covid-19 vai poder ser feita em simultâneo com a vacina contra a gripe a partir de segunda-feira, dia 18 de outubro. Esta medida visa facilitar a adesão à vacinação no âmbito das campanhas de vacinação contra a gripe e contra a covid-19”, lê-se no comunicado divulgado pela DGS.

Graça Freitas adiantou que “se algum utente, por alguma razão especial, preferir separar a vacinação em 14 dias poderá manifestar essa vontade”. Neste caso, os utentes “devem informar os profissionais de saúde no dia da vacinação e proceder à marcação de nova data para que seja administrada a segunda vacina”.

No total, a coadministração das duas vacinas vai abranger “perto de dois milhões de pessoas” com 65 ou mais anos, revelou também a diretora-geral da Direção-Geral da Saúde.

Existe um perfil de segurança aceitável após a toma de ambas as vacinas, salvaguarda a DGS, que acrescenta que a coadministração de vacinas é uma prática realizada em Portugal e no mundo no âmbito dos Programas Nacionais de Vacinação. Tem como objetivo “otimizar os esquemas vacinais recomendados”.

Os dados analisados pela Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 sugerem também que a eficácia de ambas as vacinas mantém-se, “uma vez que, até à data, não existe evidência de alteração da resposta imunológica”. A DGS alerta apenas que as vacinas devem ser dadas em zonas anatómicas distintas, ou seja, em braços diferentes.

“A possibilidade de coadministração das vacinas passa a estar contemplada nas normas da vacinação contra a covid-19 e contra gripe, que são hoje atualizadas pela Direção-Geral da Saúde”, diz ainda a nota de imprensa.