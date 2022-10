DGS assegura que “não há aumento assinalável” das reações adversas pela toma das vacinas da covid-19 e gripe em simultâneo

Graça Freitas deixou um apelo à calma e tranquilidade às pessoas que a partir da próxima semana começam a ser vacinadas em simultâneo contra a covid-19 e a gripe. Em entrevista à TVI, esta sexta-feira, a diretora geral da Saúde assegurou ainda que a toma das duas vacinas não apresenta um aumento “significativo” das reações adversas registadas, nem tem implicações na eficácia de ambas.

“O que estamos aqui a fazer é administrar duas vacinas, ambas são inativadas e podem ser administradas com um grau de segurança aceitável, sem aumentar reações adversas e sem que uma interfira na capacidade da outra”, disse, explicando que embora dadas ao mesmo tempo se tratam de duas vacinas diferentes, uma inoculação no braço direito e outra no esquerdo.

O que pode acontecer, explicou a diretora-geral da Saúde é, eventualmente, as pessoas terem as reações adversas “de uma ou outra vacina”, incluindo inchaço na zona em que foram administradas.

“As pessoas devem ficar tranquilas que não há aumento assinalável da reatogenicidade ao serem dadas em simultâneo”, insistiu, lembrando que antes de cada vacina os utentes são submetidos a um questionário e se tiverem tido alguma reação grave na primeiro dose da vacina contra a covid-19 os enfermeiros devem ser informados. “Queremos entrar no inverno com o reforço da imunidade contra a covid-19 e imunizar contra a gripe.”

Questionada ainda sobre a possibilidade de as greves já anunciadas de médicos, enfermeiros e pessoal médico poder atrasar o processo de vacinação, Graça Freitas garantiu também que existe uma “margem e folga suficiente para acomodar qualquer percalço que possa existir”.

Na próxima segunda-feira arranca nos centros de vacinação a administração em simultâneo das vacinas contra a covid-19 e a gripe.