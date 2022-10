Covid-19: seis mortes, 777 novos casos e menos 14 internados em Portugal

O boletim da Direção-Geral da Saúde assinala, esta quinta-feira, 777 infeções, seis mortes e 728 recuperações nas últimas 24 horas em Portugal. Há atualmente mais 43 casos ativos, o que eleva o total para 30.077.

O número de novos casos desceu em relação à véspera (828) mas é mais elevado do que o registado na última quinta-feira (731).

Já o número de mortes é o mais baixo desde há uma semana e mantém-se, pelo sexto dia consecutivo, abaixo das duas dezenas. Entre os seis óbitos reportados esta quinta-feira, todos ocorreram em pessoas com 70 ou mais anos.

Os internamentos desceram: há agora 321 doentes com covid-19 nos hospitais do país, menos 14 do que na véspera — é o valor mais baixo desde 13 de junho, igualando o que se registou no sábado. Nas unidades de cuidados intensivos há agora mais duas camas ocupadas, o que faz o total subir para 56 internados.

A última atualização da matriz de risco, feita esta quarta-feira, deu conta de uma ligeira subida na incidência da covid-19: é agora de 83,2 casos por 100 mil habitantes no território nacional e no continente. Já o R(t), ou índice de transmissibilidade, voltou a subir: 0,97 na globalidade do território nacional e 0,98 no continente.

Desde que o primeiro caso de covid-19 foi detetado em Portugal, em março de 2020, já foram identificados 1.077.963 infetados, 18.071 óbitos e 1.029.815 recuperados. As autoridades de saúde mantêm esta quinta-feira 21.586 contactos em vigilância, menos 99 do que na véspera.

Metade das mortes em Lisboa e Vale do Tejo, região que tem um terço dos novos casos

Metade das seis mortes que constam no boletim da DGS registou-se em Lisboa e Vale do Tejo, onde foram identificados 262 infetados, o que representa 33,72% do total diário e faz com que, pelo quinto dia consecutivo, seja a região com mais casos de covid-19.

Ao contrário do que vem sendo habitual, esta quinta-feira não é o Norte a surgir como a segunda região com mais novos casos. É o Centro a ocupar essa posição, com mais 179 infetados e dois óbitos registados nas últimas 24 horas.

Seguem-se o Norte com 178 infetados, o Alentejo com 93, o Algarve com 34, os Açores com 19 e a Madeira com 12.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população idosa, o retrato do país é este: