Covid-19: Portugal chega à meta de 85% de vacinados e volta a vacinar para a semana com a terceira dose

É oficial. Portugal é o país do mundo com a maior cobertura vacinal contra a covid-19: tem 85% da sua população com duas doses da vacina. O anúncio foi feito ao início da tarde desta sexta-feira pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. O momento serviu também para anunciar a inoculação de terceiras doses à população com mais de 65 anos, a partir da próxima semana.

O reforço da proteção contra a covid-19 foi iniciado há algumas semanas para os doentes em situação de imunossupressão e avança agora para os mais idosos. Também já a decorrer está a vacinação contra a gripe, na fase inicial para os institucionalizados e profissionais do sector ou grávidas, por exemplo.

Portugal contra neste outono-inverno com 2,5 milhões de doses no Serviço Nacional de Saúde e 700 mil na rede de farmácias, no total mais três milhões de doses do que no ano passado. Graça Freitas adiantou que ainda não há parecer sobre a inoculação simultânea das vacinas pandémica e gripal, pelo que se mantém o intervalo de 14 dias entre ambas as doses.