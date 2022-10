Pfizer pede autorização nos EUA para administrar vacina contra a covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos

Semanas depois de ter revelado que a sua vacina contra a covid-19 é eficaz em crianças dos cinco aos 11 anos, a Pfizer pediu autorização à agência reguladora dos EUA para os medicamentos e alimentação (FDA, na sigla em inglês) para a administrar nestas faixas etárias, de acordo com uma notícia avançada pelo "New York Times".

Segundo o jornal norte-americano, a FDA prometeu ser célere na análise do pedido feito pela farmacêutica norte-americana, estando marcada uma reunião para os últimos dias de outubro. A decisão final deverá ser conhecida até ao final do novembro. Mais de 28 milhões de pessoas poderão beneficiar da medida no país.

Em meados de setembro, a Pfizer anunciou que a sua vacina é eficaz em crianças dos cinco aos 11 anos e que iria pedir autorização nos EUA para a utilizar neste grupo. Participaram no ensaio clínico da farmacêutica 2268 crianças entre os cinco e os 11 anos. Destas, dois terços receberam duas doses da vacina com três semanas de intervalo. As restantes foram inoculadas com duas doses de placebo.

As crianças que receberam a vacina produziram uma resposta imunitária forte, semelhante aos níveis de anticorpos observados nos ensaios anteriores dos participantes com idades entre os 16 e os 25. No entanto, conseguiram-no com apenas 10 microgramas da vacina, que é um terço da dose dada a crianças mais velhas e adultos.

Em doses mais elevadas, os investigadores observaram mais efeitos secundários nas crianças mais novas, incluindo febre, dores de cabeça e fadiga, embora nenhum considerado grave. Sobre a capacidade de a vacina prevenir a doença ou a hospitalização nestas faixas etárias não há dados, pois não era objetivo do ensaio clínico chegar a conclusões sobre isso.

Na semana passada, Janet Woodcock, da FDA, sublinhou que poderá vir a ser administrada às crianças com idades entre os cinco e os 11 anos uma dose ou fórmula diferentes das que são utilizadas nos jovens e nos adultos.

Pfizer quer dar às crianças um terço da dose dos adultos

A proposta da Pfizer, de resto, vai nesse sentido, sendo objetivo da farmacêutica administrar um terço da dose da vacina que é dada aos adultos, o que irá exigir a utilização de uma maior quantidade de diluente em cada injeção ou a utilização de uma seringa ou ampola diferentes.

São raros os casos de doença grave entre as crianças, mas só em agosto cerca de 30 mil foram internadas com a variante Delta do vírus, de acordo com o "New York Times". Segundo dados da Academia Americana de Pediatria, também citados pelo jornal norte-americano, quase 5,9 milhões de adolescentes com menos de 18 anos foram infetados com o vírus. Dos cerca de 500 que morreram, perto de 125 tinham entre cinco e 11 anos.