Covid-19: onze óbitos (o pior dia das últimas duas semanas), 731 infetados e 860 recuperados em Portugal

O boletim da Direção-Geral da Saúde assinala esta quinta-feira 731 infeções, 11 mortes e 860 recuperações nas últimas 24 horas em Portugal. Todavia, há atualmente menos 140 casos ativos, o que faz o total recuar para 29.918.

Os casos diários subiram em relação à véspera, e o mesmo aconteceu com as vítimas mortais diárias, que há duas semanas se mantinham abaixo da dezena, e hoje voltam a igualar o número verificado a 21 de setembro. Dos 11 óbitos reportados esta quinta-feira, uma dezena ocorreu em pessoas com 80 ou mais anos.

Nos internamentos há boas e más notícias: os internados em cuidados intensivos voltam a cair pelo quarto dia consecutivo, tendo hoje uma ocupação de 57 camas (melhor desempenho só a 6 de junho, em que estavam 52 pessoas em UCI). No entanto, os internamentos em ambulatório voltam a subir (mais quatro doentes, para um total de 353).

Quanto à atualização da matriz de risco, na quarta-feira, houve nova descida na incidência da covid-19: 90,5 casos por 100 mil habitantes no território nacional e 90,9 no continente. Já o R(t), ou índice de transmissibilidade, manteve-se inalterado nos 0,91 na globalidade do território nacional e nos 0,90 no continente.

Desde que o primeiro caso de covid-19 foi detetado em Portugal, em março de 2020, já foram identificados 1.073.268 infetados, 18.019 óbitos e 1.025.331 recuperados. Há esta quinta-feira 24.154 contactos em vigilância, menos 1064 do que na véspera.

Norte com 34,75% dos novos casos

O Norte continua a ser, pelo quarto dia consecutivo, a região nacional com mais casos: as autoridades de saúde locais identificaram 254 infetados nas últimas 24 horas, o que representa 34,75% do total diário. Há também três óbitos a registar nesta zona do país.

Em Lisboa e Vale do Tejo há mais duas mortes e 189 casos de covid-19, o que pesa 25,85% no total de infetados reportados esta quinta-feira.

O Centro é a terceira região mais afetada do país, com 133 infetados e três óbitos ocorridos nas últimas 24 horas.

Seguem-se o Alentejo com 114 casos e uma vítima mortal, o Algarve com 28 infetados e um óbito, a Madeira com 10 infeções mas sem qualquer fatalidade e, por fim, os Açores com três casos e uma morte.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população idosa, o retrato do país é este: