Covid-19: nova descida na incidência, quatro óbitos, 500 infetados e mais de 300 recuperados em Portugal

O boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta quarta-feira, refere 500 infeções, quatro mortes e 322 recuperados em Portugal, nas últimas 24 horas. Há atualmente mais 174 casos ativos, o que eleva o total para 30.058.

Pelo 19.º dia consecutivo, o país mantém-se abaixo do milhar de infeções. Os 500 novos casos reportados constituem o valor mais baixo registado a uma quarta-feira desde 12 de maio, quando as autoridades de saúde contabilizaram 485.

Quanto às vítimas mortais, o número é semelhante ao da véspera e há 15 dias que permanece abaixo de uma dezena. Os quatro óbitos reportados esta quarta-feira ocorreram todos em pessoas com 80 ou mais anos.

Os internamentos subiram novamente: há agora 349 pessoas internadas nos hospitais do país, mais três do que na véspera. Tendência contrária verifica-se nas unidades de cuidados intensivos: há menos duas camas ocupadas, o que faz recuar o total de pacientes para 60.

Quanto à atualização da matriz de risco, esta quarta-feira, verifica-se nova descida na incidência da covid-19: é agora de 90,5 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 90,9 no continente. Há três meses e meio que os valores da incidência não eram tão baixos — a 16 de junho foram assinalados valores idênticos. Já o R(t), ou índice de transmissibilidade, manteve-se inalterado nos 0,91 na globalidade do território nacional e nos 0,90 no continente.

No último boletim, atualizado na passada sexta-feira, a incidência era de 94,3 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 95,1 no continente.

Desde que o primeiro caso de covid-19 foi detetado em Portugal, em março de 2020, já foram identificados 1.072.537 infetados, 18.008 óbitos e 1.024.471 recuperados. Há esta quarta-feira 25.218 contactos em vigilância, menos 800 do que na véspera.

Norte com 36,6% dos novos casos

O Norte é, pelo terceiro dia consecutivo, a região nacional com mais novos casos: as autoridades de saúde locais identificaram 183 infetados nas últimas 24 horas, o que representa 36,6% do total diário. Há também dois óbitos a registar nesta zona do país.

Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo com 158 casos de covid-19, o Alentejo com 49, o Algarve com 46, o Centro tem 42, os Açores 12 e a Madeira soma uma dezena de infetados.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população idosa, o retrato do país é este: