Bali reabre ao turismo - mas não é para todos

A ilha indonésia de Bali vai reabrir ao turismo internacional a 14 de outubro, após mais de dois meses de restrições devido à pandemia de covid-19. A abertura só vai abranger um número limitado de países, avançaram esta segunda-feira fontes oficiais.

Nesta lista estão incluídos o Japão, a China, a Coreia do Sul, o Dubai e a Nova Zelândia.

O ministro de Assuntos Marítimos e Investimentos indonésio, Luhut Binsar Pandjaitan, disse aos jornalistas que os passageiros que chegam ao aeroporto internacional da ilha devem ter uma reserva de hotel para realizar uma quarentena de oito dias.

Devido aos surtos da variante delta, a Indonésia sofreu a sua pior onda de contágios este ano, tornando-se em julho um dos países mais afetados do mundo.

No mesmo mês, as autoridades de Bali ordenaram o encerramento do aeroporto aos turistas estrangeiros, principal fonte de rendimento da ilha.

As autoridades, que não aplicaram confinamentos restritos para evitar danos à economia, chegaram a registar mais de 50.000 casos diários em todo o país, mas as novas infeções diárias caíram para menos de 2.000 nos últimos dias.

Apesar da devastação sofrida com a pandemia, a Indonésia emergiu da recessão no segundo trimestre do ano com um crescimento anual de mais de 7%, embora haja temores de que a economia sofra um revés nos próximos meses.

A Indonésia, a maior economia da região, é o país que mais acumula infeções, mais de 4,22 milhões e 142.000 mortes. O país já vacinou cerca de 20% dos seus 273 milhões de habitantes.