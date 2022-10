EMA dá luz verde para se administrar 3ª dose da Pfizer a maiores de 18 anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu luz verde aos países da União Europeia para administrarem uma terceira dose da vacina Pfizer-BioNTech, se assim o entenderem.

A população abrangida por esta indicação da EMA são pessoas com mais de 18 anos e que tenham recebido as duas doses há pelo menos seis meses.

Em comunicado, a Agência Europeia do Medicamento adianta que após ter avaliado as provas de momento apurou que a dose de reforço produz "um aumento nos níveis de anticorpos".

Mas a EMA admite que as provas sobre a real eficácia da terceira injeção de vacina contra a covid-19 ainda não são conclusivas.

As autoridades sanitárias de cada país da UE "podem adotar recomendações para o uso da dose de reforço", segundo a EMA - que admite que os dados disponíveis sobre segurança são "limitados", não havendo por exemplo provas de que "casos muito raros" de miocardite observados em algumas pessoas após a tomada das duas doses não possam também ocorrer com a terceira.

Esta indicação da Agência Europeia do Medicamento sobre a terceira dose refere-se apenas à vacina Pfizer-BioNTech.

No que se refere à vacina Moderna - que, tal como a da Pfizer, assenta no princípio do Rna mensageiro - as informações disponíveis permanecem sob revisão.

A terceira dose é recomendada pela EMA sobretudo no caso de idosos e imunodeprimidos. O objetivo aqui não é evitar a queda da imunidade, mas ajudar estes grupos a atingir os mesmos níveis de defesas no organismo relativamente aos que pessoas saudáveis ​​alcançam com duas doses.