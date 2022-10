Cobrava até 260 euros: enfermeira nos EUA acusada de roubar e vender certificados de vacinação covid

Uma enfermeira de um hospital no estado do Michigan, nos Estados Unidos, foi acusada em tribunal de roubar e vender certificados de vacinação covid.

De acordo com os registos do tribunal, Bethann Kierczak, 37 anos, era responsável por administrar doses de vacina no hospital Veteran Affairs, dedicado a idosos, na cidade de Southgate, tendo também acesso aos registos de pessoas imunizadas.

Além de roubar certificados de vacinação autênticos, a enfermeira também é acusada de furto de lotes de vacina em número correspondente, de forma a que comprovativos parecessem legítimos.

De acordo com o que foi relatado na queixa criminal, a profissional de saúde manteve o esquema por mais de quatro meses, vendendo certificados de vacinação entre 150 a 300 dólares cada (130 a 260 euros), utilizando sobretudo o Messenger no Facebook.

A queixa criminal contra Kierczak inclui vários trechos de conversas que manteve Facebook, com vários emojis, muitos dos quais com risos.

O “Guardian” relata que num destes contactos que a enfermeira manteve no Messenger, a 3 de junho, uma pessoa identificada nos registos do tribunal apenas como "fonte confidencial" pediu um comprovativo para um homem que só teria permissão para visitar os seus filhos se tivesse um documento que mostrasse estar vacinado.

"Pode dar-me apenas UM daqueles cartões de vacinação malditos?", solicitou a referida fonte no Messenger - ao que a enfermeira concordou, pedindo o nome e a data de nascimento para preencher o cartão. "Diga-lhe que eu cobro 150 dólares por isso e que ele lhe deve um favor", respondeu Bethann Kierczak, acrescentando na mensagem um emoji risonho.

O alerta para o caso de Bethann Kierczak foi dado no mês passado à Polícia de Detroit por uma fonte confidencial, denunciando que uma das enfermeiras responsáveis pelo processo de vacinação no hospital estava a vender imunizante dos Centros de Controle de Doenças. É um dos dois casos de fraude que envolvem certificados de vacina, não relacionados entre si, que foram a tribunal no distrito leste de Michigan, numa altura em governo federal prossegue esforços para reprimir processos fraudulentos associados à pandemia.

Nos Estados Unidos, os certificados de vacina fraudulentos estão cada vez mais na ordem do dia, com diversos espaços públicos, como restaurantes ou espetáculos, a exigir este comprovativo à entrada.

"Independentemente das pessoas decidirem ou não vacinar-se, pedimos a todos que evitem recorrer a esquemas destes para evitar os requisitos de vacinação", apelou Saima Mohsin, procuradora nos Estados Unidos para o distrito oriental de Michigan, frisando que "vender esses comprovativos é um crime".