Covid-19: internamentos sobem em dia com 449 infetados, sete mortes e mais de 300 recuperados em Portugal

A DGS já atualizou os números da covid-19 das últimas 24 horas: 449 infeções, sete mortes e 332 recuperações.

Os internamentos sofreram uma subida ligeira, invertendo a tendência dos últimos cinco dias. Estão hoje mais cinco doentes hospitalizados, 342 no total, e há também mais quatro camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos (UCI) - 69 permanecem internados em UCI.

Os casos diagnosticados (449) ficam abaixo dos verificados no passado domingo (599), e o número de vítimas mortais diárias repete o da véspera (7), permanecendo abaixo dos dois dígitos há quase duas semanas.

Segundo a última atualização da matriz de risco, na sexta-feira, a incidência da covid-19 é agora de 101,7 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 103 no continente, segundo a última atualização da DGS esta sexta-feira. Já o R(t), ou índice de transmissibilidade, voltou a subir, estando atualmente nos 0,89 na globalidade do território nacional e no continente.

Quanto aos números gerais da pandemia desde março de 2020, o panorama é este: 1.071.114 infetados, 1.022.754 recuperados e 17.993 óbitos. Hoje, foram assinalados 30.367 casos ativos, mais 110 do que no sábado e 27.560 contactos em vigilância, mais 75 do que na véspera.

Centro, Alentejo e Algarve com quebras mais significativas face à véspera

As três regiões do continente tiveram a queda mais significativa nos diagnósticos por comparação com o dia de sábado: o Centro identificou 62 casos (122 no sábado), Alentejo 21 (ontem, 79) e o Algarve 19 (47 na véspera). As restantes regiões não tiveram variações tão significativas nos números das infeções diárias, comparando com sábado: Norte 135, Lisboa e Vale do Tejo 181, Açores 16 e Madeira 15.

As mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (3), Norte (2), Centro (1) e Algarve (1).