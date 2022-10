Covid-19. Pílula experimental pode reduzir em 50% risco de hospitalização e morte

A farmacêutica norte-americana Merck está a testar aquele que pode vir a ser o primeiro medicamento antiviral de toma oral contra a covid-19. Chama-se molnupiravir, trata-se de uma pílula e pode ser eficaz contra diferentes variantes, incluindo a Delta.

Os resultados provisórios dos ensaios clínicos, divulgados esta sexta-feira, apontam que a utilização do fármaco pode reduzir em 50% o risco de hospitalização ou morte.

Desenvolvida pela Merck, em parceria com a Ridgeback Biotherapeutics, a pílula está neste momento em ensaios clínicos de fase 3, a última etapa antes de o pedido de aprovação poder ser enviado às entidades reguladoras.

O medicamento atua através da introdução de erros no código genético do vírus.

A farmacêutica tenciona solicitar à FDA a autorização para uso de emergência, tal como aconteceu com várias das vacinas aprovadas contra a covid-19.

“Isto vai mudar a forma como lidamos com a covid-19”, afirma Robert David, diretor-executivo da Merck, citado pela CNN.

“Tratamentos antivirais que podem ser tomados em casa para manter as pessoas com covid-19 fora do hospital são extremamente necessários”, frisa Wendy Holman, da Ridgeback, em comunicado.