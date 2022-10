Covid-19. “Vamos dar a vacina da gripe e uma terceira dose covid”, acredita a ministra da Saúde

Na frente da batalha contra a pandemia, a ministra da Saúde consegue agora respirar melhor, mas só por momentos. Marta Temido está convicta de que vai ser preciso dar uma terceira dose contra a covid-19 aos mais velhos e terá de o fazer até ao final do ano, antecipando um eventual contra-ataque intenso esperado nos dias frios de inverno que se avizinham.

Em entrevista ao Expresso, a governante faz ainda outra revelação: as crianças que completem 12 anos vão continuar a receber a vacina pandémica. A proteção está prevista até 2023, desconhecendo-se os cenários em diante, mas o país tem já encomendadas 24 milhões de doses vacinais.

Até domingo, serão ainda conhecidas as novas normas da Direção-Geral da Saúde adaptadas à situação de controlo da pandemia com 85% dos portugueses vacinados. Entre o que muda, estão as orientações para a quarentena de quem contacta com um infetado. Segundo Marta Temido, a quarentena para contactos de altos risco será influenciada pelo estado vacinal, pela idade e até pelas condições de residência que tornem essa exposição mais perigosa.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler