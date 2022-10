Covid-19: Incidência e internamentos descem e R(t) sobe em dia com quatro mortes e 696 infetados em Portugal

Segundo o boletim da DGS, divulgado esta sexta-feira, há 696 infetados, quatro óbitos e 802 recuperados em Portugal. Há agora menos 110 casos ativos, o que faz o total recuar para 30.501.

O número de infeções (696) é o mais baixo desde terça-feira quando foram reportados 600 novos casos. Este é o melhor registo verificado a uma sexta-feira desde 11 de junho, quando foram identificados 519 infetados em Portugal.

Relativamente aos óbitos, este é o valor mais baixo desde segunda-feira, quando apenas uma pessoa morreu devido à covid-19. Este é o décimo dia consecutivo em que o número de mortes fica abaixo dos dois dígitos. Entre as quatro vítimas mortais, três ocorreram em pessoas com 60 ou mais anos.

Os internamentos caíram pelo quarto dia consecutivo: Há menos nove doentes nos hospitais do país, com o total a ser agora de 357 internados, 67 deles nos cuidados intensivos (mais um do que na quinta-feira).

A incidência da covid-19 continua a descer: é agora de 101,7 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 103 no continente, segundo a última atualização da DGS esta sexta-feira. Já o R(t), ou índice de transmissibilidade, voltou a subir, estando atualmente nos 0,89 na globalidade do território nacional e no continente.

No último boletim, atualizado na passada quarta-feira, a incidência era de 105,6 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 107,3 no continente. O R(t), por seu lado, fixou-se nos 0,87 na globalidade do território nacional e no continente.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 1.069.975 casos, 17.979 mortes e 1.021.495 recuperados. Há ainda 27.400 contactos em vigilância, o que corresponde a mais 47 do que na véspera.

Norte volta a liderar com 35,2% dos novos casos

Após nove dias consecutivos em que Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais novos casos, o Norte volta a liderar: foram detetados mais 245 infetados, o que tem um peso de 35,2% no total diário nacional. Há também mais uma morte registada a Norte.

Sem qualquer óbito a reportada nas últimas 24 horas, LVT soma 202 novos casos de covid-19.

Seguem-se o Centro com 116 infetados, o Algarve com 56, o Alentejo com 41, a Madeira com 24 e os Açores com 12.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: