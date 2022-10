Covid-19: menos de 400 internados, sete óbitos, 600 infetados e mais de 1300 recuperados em Portugal

O boletim divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde indica a existência de sete óbitos, 600 infetados e 1331 recuperados em Portugal.

Os internamentos continuam a baixar — há agora 399 doentes com covid-19 nos hospitais (menos 21), e 74 em camas das UCI (menos cinco). Desde 11 de junho que não havia um número tão baixo de pessoas internadas nos cuidados intensivos (na altura eram 72). Em relação aos doentes em ambulatório será preciso recuar a 19 de junho para encontrar uma situação mais favorável (389).

Os casos desta terça-feira (600) também ficam abaixo dos verificados na terça-feira passada (780), consolidando a tendência da descida das infeções no nosso país.

Já os óbitos (sete) mantêm-se, à semelhança do que se verificou nos últimos sete dias, abaixo dos dois dígitos. Entre as sete vítimas mortais reportadas esta terça-feira, cinco ocorreram em pessoas com 80 ou mais anos.

A incidência da covid-19 desceu: é agora de 111,6 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 113,5 no continente, segundo a última atualização da DGS esta segunda-feira. Já o R(t), ou índice de transmissibilidade, subiu de 0,83 para 0,85 na globalidade do território nacional e de 0,82 para 0,84 no continente.

Desde o início da pandemia em Portugal as autoridades da saúde registaram um total de 1.067.775 infeções, 17.962 óbitos e 1.019.266 recuperados. Os casos ativos são agora 30.547, menos 738 do que na véspera, e há 27.391 contactos em vigilância, menos 454 do que na segunda-feira.

Lisboa e Vale do Tejo com 31,5% dos novos casos

Pelo sétimo dia consecutivo, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região com o maior número de novos casos de covid-19: há mais 189, o que representa 31,5% do total diário nacional. Há também duas mortes registadas em LVT nas últimas 24 horas.

Igualmente com mais dois óbitos, o Norte tem esta terça-feira 183 infetados (30,5% do total) e no Algarve foram detetados 59 contágios, menos dez casos do que os registados no Centro (69), onde mais uma pessoa morreu por causa da doença.

Sem vítimas mortais reportadas pelas autoridades de saúde, o Alentejo soma 59 infeções, os Açores têm 21 casos, mais um do que a Madeira (20).

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população idosa, o retrato do país é este: