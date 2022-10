8.663.808: este é o número de pessoas em Portugal com vacinação completa - 84% (Algarve é o mais atrasado, Norte o mais adiantado)

A poucos dias de Portugal entrar na última fase de desconfinamento, mais precisamente a 1 de outubro, os dados mais recentes da vacinação revelam que 86% da população (8.930.596 pessoas) já tem pelo menos uma dose da vacina, enquanto 84% tem as duas. O Governo tinha dito que a terceira e última fase de desconfinamento, que prevê por exemplo a reabertura de bares e discotecas, estava prevista para quando o país atingisse os 85% de população totalmente vacinada.

Na análise por regiões, o Norte é a mais adiantada no processo de vacinação: tem 89% da população com pelo menos uma dose e 86% as duas. Seguem-se o Centro e o Alentejo: ambas as regiões têm respetivamente 87% e 85%. Depois vem Lisboa e Vale do Tejo, com 85% e 82%, Açores e Madeira (ambas as regiões com 83% e 81%) e finalmente o Algarve, com 81% e 77%.

Na análise por faixas etárias, a população com 65 ou mais anos já está totalmente vacinada. Nos 50-64 anos as percentagens são de 99% com pelo menos uma dose e 98% com as duas; nos 25-49 são de 94% e 91%; no 18-24 de 90% e 84%; entre os 12 e 17 as percentagens são de 87% e 79%.

Portugal recebeu até ao momento cerca de 19,5 milhões de doses e distribuiu quase 15,9 milhões.