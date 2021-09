Covid-19: incidência e internamentos continuam a descer num dia com oito mortes e 891 infetados em Portugal

Empresas obrigadas a pagar despesas do teletrabalho e a autorizar quem tem filhos até oito anos: as novas propostas dos partidos

Há mais oito mortes, 891 novos infetados e 1212 recuperados da covid-19 em Portugal, divulgou a Direção-Geral da Saúde no relatório desta quarta-feira, relativo às últimas 24 horas.

O número de novas infeções (891) sobe em relação à véspera (780), mas desde 9 de junho que não havia um registo tão baixo a uma quarta-feira.



Os internamentos caíram pelo oitavo dia nos últimos nove e estão no nível mais baixo dos últimos três meses (em rigor, desde 21 de junho). Há menos 29 doentes nos hospitais do país, com o total a ser agora de 426 internados, 78 deles nos cuidados intensivos (o mesmo número de terça-feira).

O número de mortes também diminuiu face à véspera (11). Entre os oito óbitos reportados no boletim da DGS, sete das fatalidades ocorreram em pessoas com 70 ou mais anos.

A incidência da covid-19 desceu: é agora de 137,4 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 140,1 no continente. O R(t), ou índice de transmissibilidade, mantém-se em 0,82 na globalidade do território nacional e 0,81 no continente.

Na última segunda-feira tinham sido registados 149,1 casos por 100 mil habitantes no território nacional e 152,4 no continente.

Há ainda menos 329 casos ativos de covid-19, o que perfaz um total de 32.269 em todo o território nacional.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 1.063.991 infetados, 17.933 mortos e 1.013.789 recuperados. Há atualmente 28.466 contactos em vigilância, o que representa um recuo de 947 nas últimas 24 horas.

