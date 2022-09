Máscara em espaços fechados deve continuar obrigatória, mesmo com o avanço do desconfinamento

A terceira fase de desconfinamento deverá ser antecipada, mas o Governo pretende manter a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados. Segundo o jornal “Público”, a decisão vai, ao que tudo indica, ser adotada pelo Conselho de Ministros da próxima quinta-feira, 23 de setembro, caso se confirme que 85% da população residente em Portugal está integralmente vacinada.

Segundo um membro do Governo, citado pelo mesmo jornal, a mudança para uma nova fase não será “uma passagem do preto para o branco, nem ligar ou desligar um interruptor”. A mesma fonte salientou que “a máscara em espaços fechados é para manter.” A terceira fase estava, inicialmente, marcada para outubro.

O Governo vai avaliar, tendo em conta as informações dos especialistas, as medidas já adotadas e as previstas para a terceira fase do atual programa de desconfinamento, que entrou em vigor a 1 de agosto. No plano inicial, a terceira fase previa que os estabelecimentos, equipamentos e eventos funcionassem sem limite de pessoas - medida aplicada a restaurantes, a cafés, a espetáculos, a casamentos e a batizados. A abertura de bares e discotecas também está prevista para esta fase, mas a entrada nos espaços só acontecerá com a apresentação do certificado digital ou de um teste negativo.