Covid-19. Moderna diz que a proteção da vacina diminui com o tempo e que são precisas doses de reforço

Novos dados de um grande ensaio da Moderna mostram que a proteção que a vacina contra a covid-19 oferece decresce com o tempo, o que justifica a administração de doses de reforço. A afirmação foi feita pela empresa esta quarta-feira num comunicado de imprensa.

Vários estudos recentes sugerem que a vacina da Moderna pode ter uma vantagem sobre uma dose semelhante da Pfizer/ BioNTech no que toca à manutenção da eficácia ao longo do tempo.

Especialistas dizem que a diferença se deve provavelmente à dose mais elevada de RNA mensageiro (mRNA) da Moderna e ao intervalo ligeiramente mais longo entre a primeira e a segunda dose.

No entanto, a análise divulgada esta quarta-feira pela Moderna mostra que a proteção dada pela vacina diminui ao longo do tempo, com taxas de infeção mais elevadas entre as pessoas vacinadas há cerca de 13 meses, em comparação com as vacinadas há cerca de oito meses. O estudo ainda não foi submetido a uma análise por pares.

Na nova análise, a Moderna comparou o desempenho da vacina em dois grupos diferentes: um com mais de 14.000 voluntários vacinados entre julho e outubro de 2020 e o outro com cerca de 11.000 voluntários originalmente do grupo placebo a quem foi oferecida a vacina entre dezembro de 2020 e março de 2021.

Foram identificados 88 casos de covid entre os voluntários que receberam as duas vacinas mais recentemente, em comparação com 162 casos entre os que foram vacinados no ano passado. Mas, no total, apenas 19 desses casos foram considerados graves.

Baseando-se nestes dados, a empresa diz que o decréscimo da imunidade verificado na nova análise justifica a necessidade de doses de reforço da vacina contra a covid-19.