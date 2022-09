Covid-19. Israel não descarta eventual quarta dose da vacina

Israel está a preparar-se para garantir vacinas contra a covid-19 suficientes no caso de ser necessária uma quarta dose, antecipou o diretor geral do Ministério da Saúde de Israel este domingo.

"Não sabemos quando irá acontecer. Espero muito sinceramente que não seja dentro de seis meses, como desta vez, e que a terceira dose dure mais tempo", afirmou Nachman Ash, que também é o coordenador da resposta à pandemia em Israel, numa entrevista com a Rádio 103FM, citado pela agência “Bloomberg”.

Israel já começou a administrar a terceira dose da vacina à população no final de julho. Inicialmente começou pelas pessoas com mais de 60 anos, mas depois alargou a campanha de reforço a toda a população elegível para a vacina, que no país é a partir dos 12 anos.

Desde então, pelo menos 2,8 milhões de pessoas já receberam a terceira dose, segundo a “Bloomberg”. As autoridades de saúde justificam o reforço da imunidade devido à menor eficácia da vacina cinco meses após a inoculação.

Vários países querem aplicar a terceira dose da vacina em breve, Portugal incluído. Mas a Organização Mundial de Saúde defende que os governos devem esperar pelo menos até ao final deste ano para que os países com menos rendimentos possam ter mais acesso às vacinas, reforçou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na semana passada.