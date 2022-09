Covid-19: seis mortes, 1231 infetados e mais de 3200 recuperados em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta, esta terça-feira, seis mortes, 1231 novos casos de covid-19 e 3280 recuperações em Portugal.

Os internamentos descem: há menos 32 pessoas nos hospitais do país, num total de 650 internados. É o valor mais baixo em quase dois meses, desde que a 10 de julho havia 632 hospitalizados. Há também menos cinco doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (total: 135).

O número de mortes assinaladas hoje (seis) é o mais baixo do último mês e meio, desde que a 20 de julho se registaram apenas quatro. Desde então é a quarta vez que há seis óbitos em 24 horas.

Já o número de casos reportados subiu face à véspera mas continua bastante abaixo da média dos últimos sete dias (1573,4 infeções diárias), bem como dos últimos 30 (2066). Isto sugere que o número de casos está a baixar progressivamente.

As recuperações aumentaram muito nas últimas 24 horas. O número de pessoas recuperadas hoje (3280) é quase o triplo do valor registado esta segunda-feira (1109), e é também o número mais elevado da última semana.

A matriz de risco de ontem — haverá nova atualização esta quarta-feira — reflete uma descida na incidência de covid-19 por 100 mil habitantes: 276,0 casos em Portugal e 283,8 no continente. O R(t), o índice de transmissibilidade, também caiu para 0,92 na globalidade do território nacional e para 0,93 no continente.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 1.048.941 casos, 17.816 mortes e 991.215 recuperados. Há ainda 40.355 contactos em vigilância, o que corresponde a menos 1342 do que na véspera.

Norte com mais casos, região de Lisboa com mais mortes

As seis mortes a lamentar esta terça-feira ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (três), no Norte (uma), no Centro (uma) e no Alentejo (uma). Todos os óbitos foram na faixa etária acima dos 60, com destaque para o grupo a partir dos 80 anos, que concentra quatro das seis mortes.

Apesar de a região de Lisboa ter contabilizado mais óbitos, o Norte registou o maior número de casos nas últimas 24 horas (440), o que corresponde a 35,74% do total de infeções do boletim. Lisboa e Vale do Tejo segue com 328 novas infeções (26,65%), sendo por isso a segunda região de Portugal com o maior aumento de contágios diários.

Logo depois está o Centro, com 271 novos casos (22,01%), o Algarve, com 114 (9,26%), o Alentejo, com 50 (4,06%), a Madeira, com 22 (1,79%), e finalmente os Açores, com apenas seis (0,49%).

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população idosa, o retrato do país é este: