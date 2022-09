Covid-19. Vírus já matou mais de 115 mil pessoas em França

O número de óbitos em França devido à covid-19 ultrapassou esta segunda-feira as 115 mil pessoas, com o quarto pico da doença no país a mostrar melhorias. Nas últimas 24 horas foram detetados 3.042 novos casos de covid-19 e morreram 126 devido à doença. Desde o início da doença já morreram em França 115.022 pessoas vítimas da covid-19.

A quarta vaga do vírus em França parece estar a abrandar com menos 20% de novos casos a serem diagnosticados esta semana. Apesar de a situação nos hospitais ainda ser crítica, o número de novos pacientes estabilizou.

Há atualmente 10.757 pessoas internadas nos hospitais franceses devido à doença e 2.249 desses pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, mais 32 do que na véspera.

A covid-19 provocou pelo menos 4.565.622 mortes em todo o mundo, entre mais de 220,65 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.