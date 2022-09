Covid-19. Mais 1.190 infeções e mais 13 mortes em Portugal

Portugal registou 1.190 novas infeções com o vírus da covid-19 e 13 mortes atribuídas à doença nas últimas 24 horas, mantendo-se praticamente invariável o número de internados, segundo os dados oficiais deste domingo.

Estão internadas nos hospitais, infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2, 665 pessoas (mais uma do que no sábado), 138 delas em unidades de cuidados intensivos (menos uma), de acordo com o boletim da Direção-geral da Saúde (DGS) que faz o ponto da situação diário da evolução da pandemia da covid-19 em Portugal.

As 1.190 novas infeções foram, na sua maioria, diagnosticadas na região Norte (460) e na região de Lisboa e vale do Tejo (367).

Os 13 óbitos atribuídos à doença ocorreram no Algarve (seis), Norte (duas), Centro (duas), Lisboa e Vale do Tejo (duas) e Alentejo (uma).

Uma destas vítimas mortais era uma mulher que tinha entre 40 e 49 anos de idade. As outras onze tinham todas mais de 60 anos: uma tinha entre 60 e 69, uma tinha entre 70 e 79 e as restantes dez estavam na faixa etária acima dos 80 anos de idade.