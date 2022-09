Governo abre viagens não essenciais de e para o Brasil e Estados Unidos

A decisão pode ser revista em qualquer altura, em função da evolução da situação epidemiológica, mas a partir desta quarta-feira já são permitidas viagens não essenciais de e para o Brasil, e continuam a ser permitidas para os Estados Unidos. A autorização do Governo está plasmada no despacho nº 8652-C/2021, publicado esta terça-feira em Diário da República.

Numa nota à comunicação social, o Governo informa que, “de acordo com o novo despacho, continuam a ser permitidas viagens não essenciais de e para os EUA, passando também a permitir-se viagens não essenciais de e para o Brasil”.

“O presente despacho produz efeitos a partir das 00h00 do dia 1 de setembro de 2021 e até às 23h59 do dia 16 de setembro de 2021, podendo ser revisto em qualquer altura, em função da evolução epidemiológica”, pode ler-se no diploma.

Quem chega do Brasil e Reino Unido não tem de cumprir quarentena

O Governo determinou igualmente que que os passageiros de voos originários do Brasil e do Reino Unido deixam de estar sujeitos a um período de quarentena na chegada a Portugal.

Em sentido inverso, o mesmo despacho estipula uma lista de países “cuja origem determina que os passageiros de voos e cidadãos que se desloquem por via terrestre, marítima ou fluvial devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias”. Isto aplica-se à África do Sul, Índia e Nepal.

“Todos os cidadãos que pretendam viajar para Portugal por via aérea, exceto as crianças com menos de 12 anos, têm de apresentar Certificado Digital COVID da UE, ou, em alternativa, comprovativo de realização de teste PCR ou teste rápido de antigénio com resultado negativo", refere a mesma nota governamental.

[Notícia atualizada às 17h35]