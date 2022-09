Covid-19. OMS identifica nova “variante de interesse”: chama-se “mu” e vem da Colômbia

A Organização Mundial de Saúde está a monitorizar uma nova variante do SARS-CoV-2. A variante B.1.621, também designada como "Mu", foi identificada pela primeira vez na Colômbia em janeiro.

Segundo o boletim epidemiológico semanal da OMS divulgado esta terça-feira, esta variante "tem uma constelação de mutações" que pode indicar uma maior resistência às vacinas, "semelhante à observada na variante Beta". No entanto, serão necessários mais estudos para compreender melhor estas mutações.

“Desde a sua identificação, existiram alguns casos esporádicos da variante Mu e alguns surtos maiores reportados noutros países da América do Sul e Europa", refere o relatório da OMS. “Ainda que a prevalência global da variante Mu entre os casos sequenciais tenha descido e esteja atualmente abaixo dos 0,1%, a prevalência na Colômbia (39%) e Equador (13%) tem aumentado consistentemente."

"Todos os vírus, incluindo o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, sofrem mutações ao longo do tempo. A maioria tem pouco ou nenhum impacto nas características do vírus", explica a OMS. "No entanto, algumas mudanças podem afetar as propriedades do vírus, como a sua capacidade de propagação, a gravidade da doença que causa ou a eficácia de vacinas, medicamentos, ferramentas de diagnóstico ou outras medidas para combatê-lo."

Atualmente existem quatro variantes classificadas como "preocupantes", incluindo a Delta (a única a circular em Portugal). A variante Mu é a quinta "variante de interesse" identificada pela OMS e a primeira a ser adicionada a esta lista desde junho.

A classificação desta variante surge numa fase em que tanto o número de novos casos como de mortes ligadas à covid-19 parece ter estabilizado no mundo face à semana anterior, depois de quase de dois meses de aumento. Segundo o relatório da OMS, foram registados na última semana cerca de 4.4 milhões de novos casos e mais de 67 mil mortes.

Desde o início da pandemia já foram registadas quase 216 milhões de infeções e 4.5 milhões de mortes.

Uma "dupla dúvida"

A variante B.1.62 “torna-se uma variante de interesse porque tem na sua composição algumas mutações que já são nossas conhecidas", explica Tiago Correia. "Nomeadamente, tem uma mutação que inicialmente encontrámos na variante Alpha, que a tornou mais transmissível, e outras mutações que encontramos na variante Delta, que pode diminuir a eficácia da resposta imunitária, quer das pessoas que já estavam vacinadas, quer das pessoas que já contraíram a infeção."

Por este motivo, o professor de Saúde Internacional e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT) fala numa "dupla dúvida" sobre esta variante relativamente ao seu potencial de transmissibilidade e de comprometer eficácia das vacinas. “Há estas duas mutações e agora precisamos de perceber na vida real como se vão comportar em relação às outras variantes e sobretudo com a população vacinada”

Por enquanto, sublinha que ainda “não há dados conclusivos”, mas que “dada a identificação destas mutações genéticas, merece toda a atenção e vigilância epidemiológica global para se chegar à conclusão de se é ou não uma variante preocupante, que é o escalão mais grave (na classificação científica)”.

O aparecimento de variantes mais resistentes é "sem dúvida" expectável, afirma. "Sabíamos isso há muito tempo. A junção de pessoas vacinadas com não vacinadas faz com que o vírus se vá adaptando às defesas que os organismos vão tendo. Portanto, as mutações vão já incluir aquilo que são as respostas imunitárias das vacinas. Daí a grande importância da vacinação na população mundial num curto espaço de tempo.”

