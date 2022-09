Covid-19. Madeira com 24 novos casos e 220 situações ativas sinalizadas

A Madeira registou 24 novos casos de covid-19 e mais 35 recuperados nas últimas 24 horas, num dia em que estão sinalizadas 220 situações ativas e cinco pessoas hospitalizadas na região, revelou a Direção Regional da Saúde (DRS).

No boletim sobre a situação epidemiológica na Madeira pode ler-se que hoje "há a reportar 24 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na região, que passa a contabilizar 11.308 casos confirmados de covid-19" desde o início da pandemia.

A DRS indica que, destes novos casos diagnosticados, 22 são de transmissão local e apenas dois são importados,ambos da região Norte do país.

No mesmo documento é referido que as autoridades de saúde da Madeira têm identificados 220 infetados ativos, dos quais 173 resultaram de transmissão local e 47 importados.

Estes casos estão a cumprir isolamento, encontrando-se cinco pessoas internadas nas unidades polivalentes dedicadas à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Os cuidados intensivos permaneçam sem doentes.

Outras 48 pessoas estão em confinamento numa unidade hoteleira e os demais em alojamento próprio.

O boletim epidemiológico aponta que estão a ser "apreciadas" um total de 83 situações, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Madeira.

A DRS acrescenta que 510 pessoas estão em situação de vigilância ativa por contactos com casos positivos em vários concelhos do arquipélago.

Há ainda 39.971 viajantes que chegaram à região a ser acompanhados através da aplicação MadeiraSafe.

A análise diária permitiu reportar mais 35 casos recuperados, contabilizando a região um total de 11.013 doentes curados depois de infetados com a covid-19.

A região mantém os 75 óbitos associados há doença há cerca de um mês, conclui a DRS.

De acordo com os dados hoje também difundidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a Região Autónoma da Madeira registou 35 novos casos, somando 11.744 infeções e 72 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A covid-19 provocou pelo menos 4.518.163 mortes em todo o mundo, entre mais de 217,63 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.757 pessoas e foram contabilizados 1.039.492 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.