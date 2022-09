Covid-19. Escolas com regras de isolamento mais flexíveis, mas máscaras ainda obrigatórias

As orientações sobre isolamento profilático de contactos de baixo risco vão ser mais flexíveis no próximo ano letivo, segundo o novo referencial da Direção-Geral da Saúde (DGS) publicado esta terça-feira. O documento continua a estipular a utilização de máscara e o rastreio inicial.

No âmbito das medidas de combate à pandemia de covid-19, no ano letivo de 2021-2022, e em caso de ser detetado um caso positivo, as turmas não serão obrigadas a ficar em casa durante duas semanas (como aconteceu a partir de abril, quando a DGS reviu o protocolo de atuação para essas situações).

Segundo a publicação feita na página da DGS, em situação de 'cluster' ou surto, as autoridades de saúde podem determinar o encerramento de uma ou mais turmas ou zonas da escola, ou de todo o estabelecimento de ensino.

No entanto, acrescenta o documento, "os contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam negativos devem interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva atividade letiva".

Máscara obrigatória a partir dos 10 anos.

Esta é a principal novidade para o próximo ano letivo, que arranca entre 14 e 17 de setembro durante o qual se mantém a grande maioria das regras de segurança sanitária, incluindo a utilização obrigatória de máscara a partir dos 10 anos.

Já em relação às crianças com idade entre 6 e 9 anos, “e para todas as que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico independentemente da idade”, a utilização de máscara é “fortemente recomendada, como medida

adicional de proteção, em espaços interiores ou exteriores”, desde que “tenham ‘treino no uso’ e utilizem as máscaras sob “supervisão de um adulto”.

Nas crianças com idade inferior a 5 anos, a utilização de máscara não está

recomendada.

À semelhança do que aconteceu no ano letivo passado, quando as escolas reabriram em abril, vai também repetir-se a realização de rastreios antes do início das aulas, que vão abranger os professores e funcionários de todos os níveis de ensino e os alunos a partir do 3.º ciclo, independentemente de estarem ou não vacinados.

Esses rastreios serão feitos em três fases: até ao final da primeira semana de aulas, serão testados os profissionais das escolas, num exercício que começa a 6 de setembro e termina no dia 17. Seguem-se os alunos do secundário nas duas semanas seguintes, entre 20 de setembro e 1 de outubro, e finalmente os alunos do 3.º ciclo, entre 4 e 15 de outubro.

As normas em caso de um aluno ter febre ou testar positivo mantêm-se. “Ao identificar-se um aluno com temperatural corporal igual ou superior a 38ºC” deve seguir-se os procedimentos definidos, nomeadamente o “encaminhamento para a área de isolamento do estabelecimento, o contacto com o encarregado de educação, com o SNS 24 ou as linhas telefónicas criadas especificamente para este efeito e com a autoridade de saúde territorialmente competente”.

“Um aluno com diagnóstico confirmado de infeção deve permanecer

em isolamento domiciliário até cumprir os critérios de alta clínica e ser determinado o fim das medidas de isolamento pela autoridade de Saúde”, pode ler-se..