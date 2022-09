Covid-19. 13 mortes, 1908 infetados e quase 3400 recuperados em Portugal

O boletim da DGS assinala, esta terça-feira, 1908 novos casos de covid-19, 13 mortes e 3389 recuperações em Portugal.

Os internamentos descem: hoje há menos 28 doentes internados e menos 13 em estado grave, a maior descida em 24h, em valor absoluto, desde 19 de março. No total, 677 pessoas continuam internadas, 136 das quais em UCI, o que é o valor mais baixo desde 8 de julho .

Os números relativos às infeções são inferiores a todas as terças-feiras de julho e agosto (oito, no total). Nesses oito dias, as infeções variaram entre 2076 (a 3 de agosto) e 2706 (20 de julho) - a média em agosto é de 2235,3 casos por dia. Recorde-se que às terças-feiras ainda se verifica um menor número de casos, por efeito da diminuição da testagem ao fim de semana, algo que é ainda mais notório às segundas - nestes dias é por isso mais revelador fazer comparações com as semanas anteriores.

Quanto aos óbitos, regressam às dezenas (ontem tinham sido nove). A média em agosto é de 12,3 mortes diárias. Das 13 mortes reportadas no boletim da DGS, 11 ocorreram em pessoas com mais de 70 anos.

A matriz de risco de ontem - haverá nova atualização esta quarta-feira - reflete uma descida na incidência de covid-19 por 100 mil habitantes: 297,7 casos em Portugal e 303,3 no Continente. Já o R(t), o índice de transmissibilidade, está em 0,98 na globalidade do território nacional e em 0,99 no continente.

Há atualmente 44.087 casos ativos de covid-19 em Portugal, menos 1494 do que ontem.

O balanço oficial da pandemia reflete agora um total de 1.037.927 infetados, 17.743 óbitos e 976.097 recuperados no nosso país. Em vigilância as autoridades de saúde mantêm 44.930 contactos de risco, menos 397 nas últimas 24 horas.

Norte com mais casos pelo 13.º dia consecutivo

Pelo 13.º dia consecutivo, o Norte continua a ser a região com mais casos em todo o território nacional. As autoridades de saúde identificaram mais 744 infetados (abaixo dos 792 da passada terça-feira), o que representa 39% do total diário. Há ainda duas mortes que ocorreram na região.

Dos 13 óbitos reportados, sete foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, onde há esta terça-feira mais 619 casos. Morreram ainda três pessoas no Algarve e uma nos Açores.

Relativamente ao número de casos, seguem-se o Centro (+292), o Algarve (+141), o Alentejo (+82), a Madeira (+21) e os Açores (+9).

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por fim, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, o retrato do país é o seguinte: