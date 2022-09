Covid-19. Madeira com 17 novos casos e mais 45 recuperados

As autoridades de saúde da Madeira diagnosticaram 17 novos casos de covid-19 e mais 45 recuperados nas últimas 24 horas, registando 242 situações ativas e quatro hospitalizados, informou esta segunda-feira a Direção Regional da Saúde (DRS).

No boletim sobre a situação epidemiológica no arquipélago lê-se que hoje "há a reportar 17 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, pelo que a região passa a contabilizar 11.255 casos confirmados de covid-19" desde o início da pandemia.

No documento é também referido que três destes novos infetados são importados do Reino Unido (um), região Norte (um) e da Alemanha (um), sendo os restantes de transmissão local. A DRS aponta que a Madeira sinalizou hoje 242 casos ativos, a maioria (184) de transmissão local.

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se quatro internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça que volta a ter a unidade de cuidados intensivos dedicada à covid-19 sem doentes. Outros 58 infetados estão confinados numa unidade hoteleira e os demais em alojamento próprio, complementa a informação.

Esta autoridade regional menciona que estão 116 situações a ser avaliadas, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Madeira.

Adianta que 574 pessoas que contactaram casos positivos sinalizados estão em situação de vigilância ativa e 40.835 viajantes estão a ser acompanhados através da aplicação MadeiraSafe. "Hoje há mais 45 casos recuperados a reportar", salienta a DRS, destacando que a região contabiliza 10.938 doentes curados de covid-19 nesta região, que regista um total de 75 óbitos.