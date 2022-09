Covid-19. 15 mortes, 2552 infetados e mais de 2100 recuperados em Portugal

O boletim da DGS assinala, esta quinta-feira, 2552 casos de covid-19, 15 mortes e 2119 recuperações em Portugal.

Os internamentos descem: hoje há menos 18 doentes internados, apesar de mais seis em estado grave. No total, 670 pessoas continuam internadas, 150 das quais em UCI.

Os números relativos às infeções são muito próximos dos das três anteriores quintas-feiras, em que variaram entre 2554 (a 19 de agosto, há uma semana) e 2708 (12 de agosto) - a média em agosto é de 2299,6 casos por dia.

Quanto aos óbitos, mantêm-se pelo terceiro dia consecutivo na casa das dezenas. A média em agosto é de 12,6 mortes diárias.

A matriz de risco de ontem - haverá nova atualização esta sexta-feira - reflete uma ligeira subida na incidência de covid-19 por 100 mil habitantes: 312,8 casos em Portugal e 317,1 no Continente. Já o R(t), o índice de transmissibilidade, manteve-se em 0,98 na globalidade do território nacional e no Continente.

O boletim assinala esta quinta-feira 45.408 casos ativos (mais 418 face à véspera), acumulando o país um total de 1.028.421 infetados desde o início da pandemia, com 965.324 pessoas já recuperadas e atualmente 46.610 em vigilância - menos 91 que no registo anterior.

Norte com mais de 35% dos novos casos

Do total de novos casos, 899 foram registados na região Norte, o que representa mais de 35% do total diário, 819 em Lisboa e Vale do Tejo (cerca de 32%), seguindo-se a região centro, com mais 390, o Algarve com 235 e o Alentejo com 177. A estes números acrescem mais 16 novas infeções registadas na Madeira e outras tantas nos Açores.

Morreram 15 pessoas, das quais sete em Lisboa e Vale do Tejo, a região com mais óbitos. Mais três mortes foram registadas no Norte,outras três no Centro e duas no Algarve. Perto de alcançar um total de 400 mil casos, Lisboa e Vale do Tejo é a zona do país onde mais doentes perderam a vida por causa da covid-19: 7568, muito acima da região que se segue (o Norte, com 5497 óbitos).

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, o retrato do país é o seguinte: