Covid-19. Quase 20% dos jovens até aos 17 anos já têm uma dose da vacina

Neste momento, 19% dos jovens até aos 17 anos já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina, o que corresponde a cerca de 330 mil jovens, numa altura em que 72% da população portuguesa têm o esquema vacinal completo, segundo o Relatório de Vacinação Contra a covid-19, divulgado esta quarta-feira.

VACINAÇÃO POR IDADES

Em % da população de cada faixa etária

O relatório indica que 39% dos jovens entre os 18 e os 24 anos já têm a vacinação completa (73% tomaram pelo menos uma dose), sendo estes os grupos com as percentagens mais baixas. No resto da população, 74% entre os 25 e os 49 anos tomaram as duas doses, enquanto que nos grupos etários acima a percentagem já ultrapassa os 90%, designadamente 91% entre os 50 e os 64 e 97% acima dos 65 anos.

Segundo afirmou esta manhã o coordenador da taskforce da vacinação, Henrique Gouveia e Melo, é expectável que, já na próxima semana, sejam atingidos os 85% da população com, pelo menos, a primeira dose. Já a meta de ter 85% com a vacinação completa, da qual depende o avanço para uma nova fase de desconfinamento, é esperada para a terceira ou quarta semana do mês de setembro.

Centro e Alentejo têm 70% da população com vacinação completa e são as duas regiões com a percentagem mais elevada. Norte (69%), Algarve (68%), Lisboa e Vale do Tejo (66%), Madeira (69%) e Açores (66%) ficam abaixo.

VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

No total, foram já recebidas 16,6 milhões de vacinas e foram distribuídas 14,9 milhões. Portugal tem neste momento 7.399.577 pessoas com o esquema vacinal completo.